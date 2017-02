Brigitte Bardot interpelle les politiciens français

L'ancienne actrice française Brigitte Bardot accuse les politiques français de ne rien faire pour mettre un terme à «l'atroce souffrance» des animaux dans les abattoirs, les élevages et les cirques, dans une tribune mercredi, à deux mois de l'élection présidentielle.

«Les gouvernements passent et la douleur (des animaux) reste !», écrit l'égérie de la cause animale, appelant les «politiques, ceux qui ont le pouvoir et ne font rien», à se «bouger un peu».

«Qu'avez-vous fait, ô ministres intègres, depuis les images dantesques des découpages à vif des animaux dans les abattoirs, passées à la TV ? Vous avez fait du bla-bla-bla, rien de concret, immédiat, afin de mettre un terme urgent à ces scandaleuses atrocités qui se perpétuent jour après jour», lance-t-elle dans ce texte diffusé via son compte Twitter.

Brigitte Bardot interpelle également les «conseillers vertueux» sur les «images cruelles» de visons d'élevage «jetés aux chiens» qui «ont scandalisé l'opinion publique» et sur «l'atroce souffrance des lapins encore épluchés vivants».

Une association française militant pour le bien-être animal et l'abolition de la consommation de viande, L214, a diffusé ces derniers mois plusieurs vidéos choc montrant différents cas de maltraitance animale dans des abattoirs en France qui ont suscité l'émoi.

Leur diffusion a conduit à des inspections, à des fermetures d'abattoirs et au lancement d'une enquête parlementaire sur la souffrance des animaux de boucherie.

Quant aux «animaux sauvages incarcérés dans les cirques, esclaves soumis d'un dressage douloureux, qu'attendez-vous pour les interdire comme l'ont déjà fait la plupart des pays de l'UE, à commencer par la proche Belgique ?», demande l'ancienne actrice.

«En cette période électorale, le public vous jugera sur vos actes concernant aussi les animaux dont personne ne parle dans les beaux discours dont vous nous saoulez !», avertit Brigitte Bardot, en rappelant que le Code pénal «condamne la cruauté et la maltraitance envers les animaux».