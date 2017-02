«Ça sent la coupe»: Louis-Josée Houde, très efficace

Cette adaptation par Matthieu Simard de son roman éponyme est une charmante comédie dramatique romantique avec Louis-José Houde, Julianne Côté et Émilie Bibeau.

Il y a de tout dans «Ça sent la coupe» à commencer par un amour non dissimulé pour le Canadien, le film s’ouvrant sur les souvenirs de Max (Louis-José Houde, particulièrement efficace dans un rôle dramatique) lorsqu’il regardait les matchs de hockey avec son père, décédé, avec sa mère, dans un accident de voiture sept ans auparavant.

Le sport national rythme sa vie, ses amis - Richard (Louis-Philippe Dandenault), Phil (Maxime Mailloux) et François (Patrick Drolet) - venant regarder tous les matchs chez lui et Julie (Émilie Bibeau).

Or, un soir, cette dernière lui annonce, en pleine partie, qu’elle le quitte. Quelques flashbacks plus tard, on apprend que Nathalie (Julianne Côté), la sœur de Max, est revenue en ville et s’est installée chez son frère, ce qui va soulever entre les deux des questions sur la mort de leurs parents.

L’intrigue et les sous-intrigues, racontées au fil de la saison de hockey, tournent donc autour des bouleversements dans la vie de Max et de l’évolution du trentenaire.Réalisé par Patrice Sauvé («Grande Ourse - La clé des possibles»), «Ça sent la coupe» est une bouffée d’air frais. En premier lieu parce que, pour une trop rare fois, le point de vue principal est masculin. Ensuite, parce que Matthieu Simard a soigneusement évité les lieux communs et autres caricatures grossières qui finissent par plomber ce genre de comédie dramatique.

Ici, on a des jeux de mots fins (celui sur la prononciation du mot «jedi» est une perle dont on se souviendra longtemps), des situations émouvantes, des personnages naturels, spontanés et touchants jusque dans les rôles secondaires. Patrick Drolet, Louis-Philippe Dandenault et Maxime Mailloux sont parfaits en amis drôles et attachants qui se soucient du bonheur de Max.

La relation entre Max et Julie ne tombe pas, non plus, dans les situations sans cesse rabâchées au point d’en perdre tout intérêt. La rupture et ce qui vient après sont explorés tour à tour avec finesse, humour, gravité et légèreté.

Dans le même esprit, les explications entre Max et sa sœur n’ont rien de forcé et mettent en lumière l’indéniable sensibilité de l’auteur.«Ça sent la coupe» s’avère donc la bonne surprise de cette fin d’hiver, celle qui fait chaud au cœur et dont on sort réconforté et heureux.

Note: 3 sur 5