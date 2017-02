Des arbres pour compenser la construction du REM

La Caisse de dépôt et placement du Québec entend compenser les émissions de gaz à effet de serre qui seront produites lors de la construction du Réseau électrique métropolitaine (REM) en s’engageant à planter 250 000 arbres.

La Caisse achètera 87 000 crédits carbone qui serviront à acheter et planter 250 000 arbres. Cela permet ainsi d'atteindre l'objectif de l'organisme Jour de la terre, qui souhaitait mettre en terre 375 000 arbres pour le 375e anniversaire de Montréal. Chaque crédit vient compenser l'équivalent d'une tonne de CO2.

Ces 250 000 arbres permettront de reboiser plus de 208 hectares dans la grande région de Montréal. Cela représente une superficie plus grande que celle du parc du Mont-Royal.

«La Caisse fait plus que simplement diminuer l’impact de la construction du Réseau électrique métropolitain (REM). Elle offre aux citoyens de la grande région métropolitaine deux legs d’envergure: un système de transport collectif à haute fréquence 100 % électrique et un territoire 375 000 fois plus vert», se réjouit Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre.