Déversement d'hydrocarbures à Rimouski

Un déversement d'hydrocarbures s'est produit mardi matin au quai de Rimouski, provoquant une interdiction d'accès.

Ce sont des odeurs d'essence qui ont alerté des travailleurs qui se trouvaient sur le quai.

Une fuite est survenue sur une ligne de transport souterraine qui permet d'acheminer des hydrocarbures du quai jusqu'au terminal de Suncor, moins d'un kilomètre plus loin. Il n'y a eu aucun déversement dans le fleuve ou dans le sol puisque les deux lignes de transport souterraines sont à l'intérieur d'un immense conduit de béton.

Suncor confirme qu'il s'agit d'essence conventionnelle, et que la situation est maintenant sous contrôle. La compagnie n’a toutefois pas précisé quelle quantité d’hydrocarbures a fui.

Le service de sécurité incendie de Rimouski et Urgence Environnement ont été demandés sur place pendant plusieurs heures. Ils y resteront certainement encore mercredi, puisqu’il faut récupérer l’essence et sécuriser le site.

«Nous, on s’assure de contrôler les plages d’explosivité. Pour l’instant, il n’y a plus aucun risque, puisque les lectures sont très basses. On assure la sécurité, entre autres, des travailleurs qui procèdent à du déglaçage de certaines parties de la canalisation pour identifier la provenance de la fuite», précise le directeur du Service de sécurité incendie de Rimouski, Jean-Sébastien Meunier.

Cet incident a des airs de déjà-vu à Rimouski. Le 1er janvier 2015, un déversement majeur était survenu au terminal de Suncor à Rimouski. Une fuite de 140 000 litres d'essence s’était produite, forçant la décontamination de plus de 1000 mètres carrés de sol. Une valve d'entrée sur l’un des réservoirs de Suncor était en cause.

La pétrolière avait dû payer pour la décontamination du site en plus de devoir rembourser une facture de 200 000 $ à la Ville de Rimouski pour le travail de ses pompiers. Suncor a aussi été condamnée à 10 000 $ d'amende par le ministère de l'Environnement.