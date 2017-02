Importante saisie de méthamphétamines au Québec

La Sûreté du Québec (SQ) a donné un grand coup dans le trafic de méthamphétamines au Québec en menant une dizaine de perquisitions, mercredi matin, dans les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal et de la Côte-Nord.

Un homme de 30 ans a été arrêté. Les policiers de la SQ, assistés par des corps de police municipaux et par la Gendarmerie royale du Canada, ont aussi saisi une bonne pharmacopée:

Les enquêteurs ont mis la main sur 62 500 comprimés de méthamphétamine, plus de 1800 grammes de cannabis, 750 grammes de haschisch, 60 grammes de psilocybine et 80 comprimés de viagra. Par ailleurs, six armes ont été saisies, dont une prohibée.

Le suspect, Jonathan-Pierre Fontaine, devrait comparaître mercredi au palais de justice de Québec pour faire face à différentes accusations liées à la drogue.

L’enquête a débuté fin 2016 et visait le démantèlement d’une cellule criminelle qui contrôlait la distribution de comprimés de méthamphétamine dans les régions de Montréal, de Québec et de la Côte-Nord, peut-on lire dans le communiqué de la SQ.