«J’ai vu mes parents vieillir de dix ans en 24 heures»

Quinze ans jour pour jour après que le jeune Alexandre Fortin se soit volatilisé à Saint-Georges, en Beauce, l’un de ses frères multiplie toujours les démarches dans l’espoir de savoir ce qui a bien pu lui arriver le soir du 22 février 2002.

Ce soir-là, Alexandre Fortin s’est rendu chez des amis dans une résidence de la 127e rue, mais le reste de l’histoire est rempli de mystère.

«Ils ont veillé ensemble et vers 20h30-21h, ils ont décidé de le laisser seul et quand ils sont revenus, la maison était la proie des flammes. Nous, le lendemain, on pensait qu’Alexandre était dans l’incendie, mais on s’est vite rendu compte avec la Sûreté du Québec qu’il n’était pas dans le feu», a expliqué Denis Fortin en entrevue à Jean-François Guérin.

À l’époque, la SQ avait fouillé les décombres de l’incendie sans jamais trouver une trace du jeune homme de 21 ans.

Même si Alexandre Fortin est désormais présumé mort par les enquêteurs, son frère entretient toujours l’espoir de comprendre.

«Je le publie souvent sur les réseaux sociaux. Au moins trois ou quatre fois par année dans le but de réveiller des remords de conscience de certaines personnes», raconte celui qui dit avoir vu ses parents «vieillir de dix ans en 24 heures en 2002».

Si la mère d’Alexandre est décédée au cours des derniers mois, son père et ses frères sont toujours à la recherche de la vérité. Toute personne ayant des informations au sujet de cette affaire est invitée à contacter la SQ au 1 800 659-4264.