Jérémy Gabriel au Rockfest

Des artistes avec une solide expérience de la scène se joindront à Rammstein et The Offspring durant le prochain Rockfest de Montebello. Iggy Pop, Megadeth, Queens of the Stone Age, Wu-Tang Clan et Bad Religion sont quelques-unes des têtes d’affiche de la programmation complète dévoilée mercredi.

Au total, plus de 125 formations se sont donné rendez-vous en Outaouais, du 22 au 25 juin, pour une édition qu’Alex Martel, fondateur du festival, souhaitait être marquée par «une évolution, une année plus mature».

Jérémy version métal

Deux surprises viendront pimenter l’offre de spectacles. La première provient de Jérémy Gabriel.

En plus de proposer «son vrai spectacle» dans le cadre de la Saint-Jean du Rockfest le 22 juin comme plusieurs autres artistes québécois, le jeune chanteur changera complètement de genre musical.

Le lendemain, il sera accompagné d’un groupe métal de Québec qu’il connaît bien pour au moins une chanson, soit «I Don’t Care». L’automne dernier, cette pièce a fait l’objet d’une étonnante reprise métal par le groupe Endvade qui a beaucoup circulé sur le web.

«J’aime ça, chaque année, faire des choses inusitées auxquelles les gens ne s’attendent vraiment pas, a avoué Alex Martel. Les deux dernières années, on avait Mike Ward et on s’était juste dit que ce serait ¨cool¨ de faire quelque chose de métal avec Jérémy Gabriel.... On s’est dit que ce serait drôle et que ce serait l’occasion pour lui de faire quelque chose de complètement différent.»

Réconciliation

L’autre nom de la programmation qui fait sourciller est celui de Dee Snider. Le chanteur offrira son premier spectacle solo au Canada un an après que son groupe a été au cœur d’une controverse avec le festival, cible de sévères critiques.

«On n’avait pas de problème avec leur agent ni le groupe, a expliqué Alex Martel. La personne qui avait écrit toutes ces choses-là était un de leurs ¨roadies¨ qui était aussi leur blogueur... On se disait que ce serait ¨cool¨, justement pour montrer aux gens qu’on s’est réconciliés, de le faire revenir... Je pense qu’il est de bonne foi, aussi, et qu’il montre que c’étaient des peccadilles.»

La prochaine édition du Rockfest permettra aussi la chance pour certaines formations – dont Alexisonfire, Good Charlotte, 311, P.O.D. et Deadly Apples, groupe du fondateur du Rockfest – d’effectuer un retour devant le public québécois.

Tous les détails de la programmation du festival se trouvent au montebellorockfest.com où il est possible de se procurer des billets.