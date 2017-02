La Baie aurait eu recours à des pratiques commerciales «trompeuses»

Le Bureau de la concurrence a engagé des poursuites contre la Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) en l’accusant d’avoir eu recours à des pratiques commerciales «trompeuses» depuis «au moins le mois de mars 2013».

Selon le Bureau de la concurrence, la plus vieille entreprise du pays vendait des ensembles de lits à des prix «indûment gonflés», puis annonçait des réductions pouvant ressembler à des offres substantielles pour ses clients. Dans un communiqué diffusé mercredi, le Bureau, qui s’est tourné vers le Tribunal de la concurrence, accuse HBC d’avoir utilisé des «indications trompeuses sur les prix habituels et des soldes trompeurs concernant des matelas et des sommiers vendus comme des ensembles de lits».

Le Bureau de la concurrence indique que les consommateurs, qui sont toujours à la recherche de rabais, comparent les prix habituels des articles avec les prix réduits, ce qui est souvent déterminant dans leur prise de décision se concluant en un achat. Les prix «doivent donc être véridiques», écrit-il.

Le Bureau de la concurrence réclame en conséquence que HBC soit condamné à une sanction administrative pécuniaire.

HBC, toujours selon le Bureau de la concurrence, «a trompé les consommateurs en leur faisant croire qu’elle procédait à une liquidation de l’inventaire en main ou qu’il s’agissait de promotion de fin de série, alors qu’elle commandait des ensembles de lits neufs du fournisseur pour conclure chaque nouvelle transaction d’achat».

«La demande déposée aujourd’hui auprès du Tribunal de la concurrence vise à fournir aux consommateurs des renseignements exacts et véridiques pour éclairer leurs décisions d’achat, a dit John Pecman, commissaire de la concurrence. Les économies déclarées doivent toujours correspondre aux rabais réels. Le Bureau va continuer de prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les renseignements fournis aux consommateurs sont véridiques.»

Le Bureau rappelle que la Loi sur la concurrence vise à garantir que les détaillants canadiens n’attirent pas les consommateurs en faisant référence à un prix habituel gonflé lors de la promotion des ventes.

La Compagnie de la Baie d’Hudson a été fondée en mai 1670 pour la traite des fourrures dans la baie d’Hudson.