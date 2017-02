La non-responsabilité criminelle peu probable, selon un psychiatre

L’homme qui est accusé du meurtre de sa conjointe dans un CHSLD du quartier Centre-Sud de Montréal et qui serait l’auteur d’un crime passionnel pourrait-il invoquer la non-responsabilité criminelle lors de son procès?

Selon le psychiatre bien connu Gilles Chamberland de l’Institut Philippe-Pinel, il y a peu de chance qu’une telle défense ait du succès.

«Ce n’est pas impossible, mais j’ai eu à évaluer un cas similaire et ma conclusion était que cette personne était responsable. Pour être non responsable, il faut vraiment ne plus être dans la réalité. Il faut ne pas comprendre ce qu’on fait ou penser que c’est bien, que ce n’est pas illégal. Dans ce cas, ce que j’en comprends, la personne était tellement touchée par la souffrance de sa conjointe, que ça lui a fait poser ce geste-là. Quand on est touché par la souffrance de quelqu’un, c’est parce qu’on est dans la réalité», a expliqué Dr Chamberland sur les ondes de LCN.

Le psychiatre ne remet cependant pas en question l’état de détresse dans lequel se trouvait sans doute Michel Cadotte au moment des faits.

«C’est évident que c’est un individu qui souffrait beaucoup. Est-ce que c’était au point qu’il ait lui-même une dépression majeure? C’est très possible. À ce moment-là, nos résistances baissent, on devient beaucoup plus fragile nous-mêmes et on peut même avoir des tendances suicidaires», affirme Dr Chamberland.

Michel Cadotte a été formellement accusé, hier, du meurtre au deuxième degré de sa conjointe Jocelyne Lizotte, 60 ans, au centre d’hébergement Émilie-Gamelin. Il semble que Mme Lizotte souffrait de démence.

M. Cadotte a d’ailleurs publié sur Facebook un message dans lequel il dit avoir «consenti» à la demande d’aide à mourir de sa conjointe.