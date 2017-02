Les révélations-choc de l’émission «J.E.» sur de possibles inventions de preuve par la division des Affaires internes du SPVM pour faire taire des policiers suscitent de l’inquiétude chez les avocats de la défense.

Ces informations ont le potentiel de créer une crise confiance. Depuis des années, ces avocats soulèvent des doutes par rapport au contrôle des sources puisqu’il n’y a pas de moyens de faire une contre-vérification.

«C’est très inquiétant parce que si on traite les policiers de cette façon à l’interne, comment on traite un justiciable dans son dossier, se questionne Mia Manocchio, présidente de l’association des avocats et avocates de la défense du Québec.

«Je trouve ça inquiétant aussi en tant que citoyenne parce qu’on doit avoir confiance en nos policiers. Notre système de justice est bâti principalement sur le travail des policiers. Si on remet ça en doute, je trouve que ça ébranle tout le système. Personne ne peut rester insensible à ça.»