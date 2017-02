Lisée veut un mandat pour affronter les médecins

Le chef du Parti québécois (PQ) souhaite obtenir un mandat clair de la population pour affronter les médecins si les Québécois font de lui leur premier ministre en 2018.

«Il y a des corporations de médecins qui veulent garder tout le pouvoir et leur cote. Ça n’a pas de sens», a affirmé Jean-François Lisée lors de l’émission «Cartes sur table», diffusée mercredi, 20h, sur les ondes de LCN.

«Les infirmières doivent en faire beaucoup plus, les pharmaciens doivent en faire beaucoup plus. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui doivent faire plus d’actes cliniques», a expliqué le chef du PQ.

«Des médecins qui ont des cotes parce que dans la pièce d’à côté il y a des infirmières qui font des vaccins, ça n’a pas de sens», dit M. Lisée.

