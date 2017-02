Depuis la fin de semaine dernière, l'urgence de Trois-Rivières déborde et c’est le manque de personnel qui est en cause.

Des ambulances ont été détournées vers les hôpitaux de Nicolet et Louiseville au cours du week-end. À présent, le nombre de patients sur civières oscille entre 60 et 70. Le problème c'est le manque d'infirmières.

«Il manque de personnel partout», lance la présidente du syndicat, Andrée Guillemette.

«Les gens sont épuisés et ils craignent pour leur droit de pratique. Avec la fatigue, il pourrait y avoir des erreurs, les gens sont inquiets», ajoute-t-elle.

Le syndicat demande d'embaucher plus d'infirmières.

Au CIUSSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec, on dit que cette situation est exceptionnelle et qu’il y a actuellement beaucoup de cas de gastro-entérite et de grippe. Cela dit, il semble que l’on travaille déjà sur la question du recrutement.