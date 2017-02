Ottawa lance un groupe de travail sur le bois d’œuvre

Pendant que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, continuera de dialoguer avec les États-Unis dans le dossier du bois d’œuvre, un groupe de travail piloté par le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jim Carr, réfléchira sur la question avec des partenaires des provinces, a-t-il été annoncé mercredi.

«Ce nouveau groupe de travail collaborera pour renforcer le succès à long terme du secteur forestier grâce à l’innovation et à la diversification des marchés des produits forestiers canadiens», a déclaré le ministre Carr dans un communiqué.

Ce groupe de travail fédéral-provincial sera chargé d’évaluer les programmes d’Ottawa et des provinces, mais aussi de discuter de sujets comme l’innovation, la diversification et de la transformation du secteur forestier.

Il faut dire que l’enjeu est de taille. Le secteur forestier emploie directement plus de 200 000 personnes au Canada. En 2015, la valeur des exportations de bois d’œuvre a atteint 8,6 milliards $ et 70 % de ces exportations ont été dirigées vers les États-Unis.

«Nous tenons à promouvoir et à défendre vigoureusement les intérêts des travailleurs et des fabricants de l’ensemble du Canada, a commenté la ministre Chrystia Freeland. Avec l’aide de mes collègues, je continuerai de travailler de très près avec l’industrie du bois d’œuvre et ses travailleurs ainsi qu’avec les provinces et les territoires.»

L’accord sur le bois d’œuvre est échu depuis le 12 octobre 2015. Cette entente assurait une forme de stabilité de chaque côté de la frontière canado-américaine.

Les provinces de Québec et de l’Ontario ont déjà exprimé leur satisfaction à l’annonce de la création de ce groupe de travail. Le ministre des Forêts du Québec, Luc Blanchette, et la ministre des Richesses naturelles et forestières de l’Ontario, Kathryn McGarry, redoutent l’imposition de taxes sur le bois canadien à l’entrée des États-Unis.

«L'imposition de taxes par le gouvernement américain et la durée d'un potentiel litige influenceraient grandement la santé financière de nos entreprises, qui pourraient se voir contraintes d'accepter un accord dont les conditions leur seraient défavorables», a affirmé M. Blanchette dans un communiqué.