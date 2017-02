Police de Mashteuiash: les mises en demeure ont été envoyées

Les élus de Mashteuiash sont passés de la parole aux actes et ont expédié des mises en demeure de 1,6 million $ aux gouvernements de Québec et d’Ottawa.

Ce montant correspond au déficit accumulé du service de police de Mashteuiash. Des discussions entre les parties ont déjà eu lieu pour tenter de régler la situation, mais elles n'ont pas abouti.

La communauté autochtone accuse les deux gouvernements de manquer à leurs obligations, alors que l'entente de financement pour le corps de police qui lie chacune des parties vient à échéance en 2018.

Le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux a réagi ce mercredi à cette mise en demeure. Il a dit que Québec respecte l'entente actuelle, mais il n'a pas commenté spécifiquement ce montant de 1,6 million $ qui est réclamé. Il a cependant ajouté qu'il y aura lieu de bonifier cette entente lorsqu'elle viendra à échéance.

«On est en discussions actuellement. À la fois avec les nations autochtones, je les ai rencontrés à quelques reprises à cet effet, et avec le gouvernement fédéral, pour bonifier le programme après 2018. Oui, on reconnaît que les moyens qui sont mis à leur disposition devront être revus. Il va falloir que les normes du programme soient revues», a affirmé Martin Coiteux.

Avec le renouvellement de cette entente, et une possible hausse du financement, Québec veut ainsi s'assurer que les corps de police autochtone donnent la même qualité de service que la Sûreté du Québec. Actuellement, Québec assume 48 % de la facture et Ottawa 52 %.