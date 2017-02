Pour un cinéma noir

Lassés du manque de diversité dans le monde du cinéma, sept artistes montréalais préparent depuis un an le premier collectif de cinéastes noirs du Québec. Ouvert et participatif, ce projet aidera bientôt une nouvelle génération de Noirs à trouver leur place devant et derrière la caméra.

Henri Pardo possède plusieurs chapeaux. Il porte ces jours-ci celui de porte-parole du Mois de l’histoire des Noirs, en plus d’être comédien et cinéaste. À travers ses multiples projets, l’artiste concocte depuis maintenant un an une initiative toute spéciale et encore embryonnaire, en compagnie de Will Prosper, Éric Idriss-Kanago, Mylène Augustin, Alexe Laisa, Stéfan Verna et Feven G.: celle de créer le premier collectif de cinéastes noirs du Québec, Black on Black Films.

«Ça relève d’un désir de promouvoir et de développer le cinéma black d’ici. Le but est de faire des productions afro-centriques, c’est-à-dire de nous mettre au cœur de la création», a expliqué celui qu’on a notamment pu voir dans «30 Vies» et «Mémoires Vives».

S’il a effectué de multiples apparitions à l’écran, Henri Pardo souligne que c’est loin d’être le cas pour tous les membres de sa communauté. «Il ne faut pas se justifier en pointant du doigt les exceptions, a-t-il dit. Le racisme systémique érige un système qui ne favorise qu’un seul groupe, soit les hommes blancs. Les femmes et les minorités sont aussi propriétaires des organismes financés et sont en droit de pouvoir en profiter.»

Défricher le jeune talent

Vivant une réalité souvent parallèle et différente de celle de la majorité blanche, les jeunes Noirs sont en mesure d’apporter un point de vue original sur la société québécoise, croit-il.

«J’ai fait un programme de formation avec six jeunes qui n’avaient jamais touché à la caméra. Ils ont fini par parler de féminisme noir, de chrétienté, de la précarité du créole, d’immigration...C’était immensément enrichissant», a souligné Henri Pardo.

Ce dernier affirme d’ailleurs qu’un cinéma plus diversifié est bénéfique pour tous. «Depuis que l’agriculture au Québec est plus variée et qu’on ne mange plus juste des patates et des carottes, la santé physique des gens s’en porte mieux, illustre-t-il. En ce moment, la culture québécoise est souvent une monoculture, un grand champ de blé d’Inde. Nous, on propose d’ajouter du manioc, des mangues, toutes sortes de fruits qui vont enrichir l’imaginaire collectif.»

Pour ce faire, les sept artistes n’ont eu d’autre choix que de retrousser leurs manches et de mettre la main à la pâte.

«On se fait toujours dire que ça va venir, d’être patients, note Henri Pardo. Pourtant, les ingénieurs immigrants qui débarquent ici sont encore trop souvent assis dans un taxi. On est tannés d’attendre que ça vienne. On veut s’occuper de notre pays.»