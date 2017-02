Procès «raciste»: un condamné à mort américain obtient justice

La Cour suprême des États-Unis a rendu mercredi une décision favorable à un condamné à mort qui avait été présenté lors de son procès en 1997 comme potentiellement plus dangereux, car étant un Noir.

À la majorité de six juges contre deux, la haute cour a estimé que Duane Buck avait «démontré avoir été défendu de façon inefficace» et que cela lui ouvrait un «droit à réparation» qu'il pourrait faire valoir par le biais d'un nouvel appel contre sa sentence.

AFP

Cette affaire emblématique avait fait l'objet d'une audience solennelle devant la Cour suprême début octobre 2016. À travers Duane Buck s'était posé la question de savoir à quel point le racisme entachait le système judiciaire américain.

Aux États-Unis, les Noirs sont en effet condamnés de manière disproportionnée à la peine capitale par rapport aux Blancs, notamment au Texas où est détenu M. Buck.

Cet homme d'aujourd'hui 53 ans avait tué en plein été 1995 son ex-compagne et l'homme qui se trouvait avec elle.

Lors de son procès, un psychologue nommé Walter Quijano avait affirmé à la barre que l'accusé présentait un plus fort risque de récidive, car il était noir.

Or le sixième amendement de la Constitution américaine énonce qu'un accusé «aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par un jury impartial», c'est-à-dire non influencé par des idées racistes.

Malgré cet argument de poids, Duane Buck a été condamné à la peine plus lourde et a essuyé par la suite des revers judiciaires à chacun de ses recours devant les tribunaux. Jusqu'à la Cour suprême, où il avait au contraire bénéficié d'une équipe de défenseurs de haute volée.