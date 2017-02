Service de garde en milieu familial: décès d'un bébé de 5 mois

La responsable d'un service de garde a fait une horrible découverte mardi, constatant qu'un bébé de cinq mois est demeuré immobile après la sieste.

L'hypothèse la plus plausible pour le moment, il s'agirait d'une mort naturelle.

Le syndrome de mort subite du nourrisson pourrait expliquer le drame survenu dans la garderie de la rue Carré-Duclaux, à Québec.

Les services d'urgence ont dû intervenir à la Garderie les petits bouts d'amour, un service de garde en milieu familial qui peut accueillir neuf enfants. Les efforts pour réanimer la petite victime n'ont pas permis de lui sauver la vie. La mère du bébé se trouvait alors sur place, a confirmé une source.

«La thèse criminelle est écartée. Le rôle de la police dans ce dossier est limité», a simplement mentionné le porte-parole du SPVQ, Étienne Doyon.

«C'est triste. Nous avons vu les ambulances. Les enfants de quatre garderies se rencontrent parfois au même parc dans le quartier», a expliqué une voisine.

Selon la directrice adjointe du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, l'endroit est bien tenu et jouit d'une bonne réputation.

Enquête du coroner

«C'est un choc pour nous tous. On ne souhaite jamais faire face à un tel événement. On est de tout cœur avec la famille et les proches de l'enfant», a expliqué Édith Forest.

La direction doit aussi trouver des places de dépannage pour les autres enfants qui fréquentent ce service de garde. Du soutien psychologique a aussi été offert.

Le bureau coordonnateur ignore évidemment si la responsable du service de garde pourra recommencer à prendre soin des autres enfants à court ou moyen terme.

«On ne sait vraiment pas», a ajouté Mme Forest.

Un coroner devrait être assigné pour éclaircir les circonstances du décès.

La mort subite du nourrisson est le décès soudain et inexpliqué d'un bébé apparemment en bonne santé, le plus souvent âgé de moins d'un an.

D'après Statistiques Canada, la mortalité attribuable à ce syndrome était de 0,3 pour 1000 naissances vivantes en 2009. Le taux est en forte diminution depuis plus de 30 ans.