Troublé par les révélations du reportage de l’émission «J.E.» de TVA sur les pratiques douteuses des affaires internes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le maire Denis Coderre croit qu'il faut faire le ménage si l'enquête menée par la Sûreté du Québec le juge nécessaire.

«On parle de quelque chose qui arrive depuis plusieurs années. S'il faut faire le ménage, qu'on le fasse», a lancé le maire lors de la séance du comité exécutif mercredi matin.

En réaction à ce reportage diffusé mardi soir, le directeur du SPVM, Philippe Pichet, a demandé à la Sûreté du Québec d'enquêter sur certaines pratiques des affaires internes de la police de Montréal.

«J'en profite pour féliciter Félix Séguin pour son excellent reportage. Les faits sont troublants et très sérieux», a indiqué le maire Coderre.

Le reportage dévoilait, notamment, d'importantes irrégularités dans les enquêtes policières menées à l'interne sur d'autres policiers. Trois anciens policiers, licenciés dans les dernières années, ont affirmé que les affaires internes fabriquaient de fausses preuves contre d'autres policiers.

«C'est assez troublant. Il y a eu des rencontres dans des hôtels [entre hauts dirigeants du SPVM] et tout ça. J'espère qu'on va faire toute la lumière là-dessus», a déclaré le maire.

On apprend aussi dans le reportage qu'il y a eu des fouilles intrusives dans la vie privée des policiers et de la manipulation des faits dans les affidavits, que des enquêtes internes ont été lancées par vengeance et qu'une chasse aux sorcières a été lancée pour trouver les sources journalistiques.

Appuyant «pleinement» le directeur Pichet dans ses démarches, le maire a rappelé l'importance de préserver «la confiance envers nos institutions».

«Faire cette enquête va nous permettre de conserver cette confiance», a-t-il dit.