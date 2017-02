Tout le monde joue!

Montréal joue transforme la ville en véritable terrain de jeux de société, de jeux de rôle et de jeux vidéo, en prenant d’assaut le circuit des bibliothèques ainsi qu’une multitude d’autres espaces à travers la ville.

Pour sa cinquième édition, le festival proposera plus de 200 activités offertes dans plus de 50 lieux culturels, dont les 45 bibliothèques montréalaises.

Le porte-parole de l’évènement, l'humoriste Jean-François Provençal, lui-même joueur invétéré de jeux de société et jeux vidéo de toutes sortes, a dressé sa liste des évènements incontournables de l'édition 2017, qui aura lieu du 25 février au 12 mars.

1. Les Jeux de société de Montréal

Le Centre Pierre-Charbonneau devient une immense salle de jeux pendant trois jours. Plus de 500 jeux de société seront présentés aux amateurs et des tournois seront organisés pour élever le niveau d’adrénaline.

«J’adore cette activité parce qu’elle me permet de découvrir des nouveautés qui sont sorties depuis un an, et les jeux auxquels je dois absolument jouer.»

Quand ?: le 10 mars de 13 h à 23 h, le 11 mars de 10 h à minuit et le 12 mars de 10 h à 17 h, au Centre Pierre-Charbonneau.

2. Les Jeux Indie de Montréal

La SAT est envahie par des festivaliers avides de découvrir des dizaines de jeux vidéo québécois et de rencontrer plus de 45 créateurs qui œuvrent sur la scène indépendante du jeu vidéo montréalais.

«C’est une activité qui nous fait découvrir des jeux qui ne sont pas des superproductions, si on fait l’analogie avec le cinéma. Ce sont souvent des petites équipes, deux ou trois personnes, et elles nous proposent des produits qui sortent du cadre du jeu vidéo traditionnel.»

Quand ?: le 25 février de 12 h à minuit à la SAT.

3. La Nuit blanche dans le Quartier Latin

Un chapiteau chauffé abritant des consoles de jeux vidéo vintage et modernes, de la réalité virtuelle, des jeux de société format géant animés par le Randolph et la Récréation et plus encore, voilà ce qui attend les couche-tard dans le Quartier Latin.

«Si vous avez un endroit où aller pendant la Nuit blanche, c’est là. En plus, ils servent du chocolat chaud!»

Quand ?: le 4 mars de 20 h à 3 h.

4. Arcade 11

L’Université Concordia ouvre ses locaux à un laboratoire participatif sur le jeu vidéo.

«Ce sont des ovnis, des trucs inclassables, à mi-chemin entre des installations artistiques et des jeux vidéo, pour la plupart conçus par des étudiants. C’est très étrange. Ça me ressemble beaucoup.»

Quand ? : du 8 au 10 mars de 11 h à 17 h (laboratoire TAG).

5. 24 h de conception

C’est un défi complètement fou qui attend les participants, c’est-à-dire de créer un jeu de société de A à Z, en seulement 24 heures. Ce sont des équipes de trois personnes, qui sont supervisées par des experts de chez Randolph.

«Ça donne l’occasion de laisser aller sa créativité, et d’explorer les mécanismes de conception des jeux de société.»

Quand ? : les 25 et 26 février de 13 h à 13 h, au loft de la Société V.