Un piéton entre la vie et la mort à Québec

Un piéton âgé d'une cinquantaine d'années a été heurté par un véhicule, mercredi soir, à Québec.

Le quinquagénaire se trouvait près du boulevard René-Lévesque Est et de la rue de la Chevrotière, non loin du Centre des congrès et de l'hôtel Delta.

Il a été transporté d'urgence vers un centre hospitalier et sa vie serait menacée, selon la police de Québec.

La conductrice du véhicule a également été transportée à l'hôpital par mesure préventive.

L'alcool ne serait en cause dans cet accident. On ignore pour le moment si des gens ont été témoins de l'impact.

Le secteur est partiellement fermé à la circulation.

Vers 19 h 30, des enquêteurs spécialisés étaient sur les lieux.