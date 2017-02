Yolande James de retour pour relever les défis dans Saint-Laurent

L’ex-ministre du PLQ Yolande James s’est ouverte sur le plateau de TVA Nouvelle sur les raisons qui l’ont amenée à se présenter comme candidate à l’investiture libérale dans la circonscription de Saint-Laurent, à Montréal. Cette position est vacante depuis le départ du ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion.

«Je suis surtout intéressée par les enjeux comme l’importance de la diversité culturelle et réduire les inégalités sociales», a dit Mme James.

L’ancienne ministre de l’Immigration a eu l’occasion de travailler avec les gens de cette circonscription lorsqu’elle était en fonction à l’Assemblée nationale.

« Je veux être leur voix à la Chambre des communes, a-t-elle affirmé. Je connais et vis ces enjeux depuis longtemps.»

Interrogée au sujet de l’important flot de réfugiés à la frontière canadienne qui suscite plusieurs questions ces derniers jours, Yolande James a assuré que le gouvernement fédéral gérait la situation dans le respect des lois.

«Il y a différentes voies, que ce soit par le volet de l’immigration d’affaire économique ou par le programme des réfugiés. Ce qui est clair, c’est que le gouvernement souhaite ouvrir les portes et le faire correctement pour bien accueillir les gens», a-t-elle dit.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que l'élection partielle dans l’ancienne circonscription de Saint-Laurent aura lieu le 3 avril prochain. Plusieurs personnalités souhaitent y représenter la bannière libérale dans ce château fort du parti.

En plus de Mme James, le maire d’arrondissement de Saint-Laurent Alan De Sousa et l’homme d’affaires François Lambert pourraient annoncer qu’ils se lancent dans la course.