Complications causées par le redoux au Saguenay

Le redoux est peut-être agréable côté mercure, mais il a amené son lot de complications au Saguenay–Lac-Saint-Jean, jeudi.

Des accumulations d'eau importantes ont été rapportées partout sur le territoire. «C'est des grosses piscines, a lancé un citoyen devant l'état des routes. En auto, ça va bien, mais je ne voudrais pas être un piéton. Je me ferais arroser!»

Le redoux a aussi donné lieu à une vaste opération de déglaçage des puisards dans le but de limiter les dégâts. Une entreprise a d’ailleurs confié à TVA Nouvelles qu’elle a dû en déglacer plus d’une centaine depuis mercredi soir.

«Nos équipes sont au travail depuis samedi déjà au niveau des interventions pour se préparer à la pluie qui était prévue», a précisé Sonia Simard de la Ville de Saguenay.

«Nos employés sont partout pour essayer d’accommoder tout le monde, a ajouté le maire de Saguenay, Jean Tremblay. C'est une météo très particulière.»

Certaines patinoires et des centres de ski du territoire sont fermés jusqu’à ce que les conditions soient plus adéquates.

Les villages de pêche blanche de La Baie écopent aussi, puisqu’il est interdit aux véhicules automobiles de circuler sur les glaces jusqu'à lundi midi en raison de ces conditions météorologiques.

Effondrement des toitures

Par ailleurs, le redoux peut provoquer l'effondrement des toitures non déneigées.

«Quand on attend à la dernière minute pour déneiger, l'eau gèle, a expliqué le spécialiste en déneigement et émondage, Charles Marchand. Si on attend à la dernière minute, c’est sûr qu’on peut avoir des problèmes beaucoup plus grands que si on déneige à mesure.»

Mercredi soir, le toit d'un balcon d’un immeuble à logements à Jonquière s’est effondré, entraînant avec lui une partie du mur de briques. Heureusement, personne n’a été blessé.