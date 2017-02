Forte hausse des profits au 4e trimestre

Les Compagnies Loblaw a connu un bon quatrième trimestre en 2016 avec une hausse des profits de 73 millions $, soit 57 % de plus qu’à la même période en 2015.

Pour le trimestre s’étant terminé le 31 décembre dernier, le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires s’est établi à 201 millions $, soit 0,50 $ par action.

Cette compagnie qui possède la chaine d’épicerie Loblaw, mais aussi les pharmacies Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, a augmenté ses revenus de 265 millions $ durant le trimestre, une hausse de 2,4 % comparativement au quatrième trimestre de 2015 pour s'établir à 11,13 milliards $.

«Les efforts que nous avons accordés au respect de notre cadre stratégique et de notre plan financier nous ont permis de réaliser une solide performance financière au quatrième trimestre, ce qui témoigne de la force de notre portefeuille de secteurs d'activité malgré le contexte hautement concurrentiel au sein de l'industrie de l'alimentation au détail et les pressions exercées par la réforme du réseau de la santé», a mentionné Galen G. Weston, président du conseil d’administration et chef de la direction de Loblaw, par communiqué.

«Nous avons continué à baisser les prix ainsi qu'à offrir davantage de valeur à nos clients», a-t-il ajouté.