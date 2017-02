La capsule Dragon s'arrime à l'ISS pour livrer vivres et matériel

La capsule non-habitée Dragon s'est arrimée jeudi à la Station spatiale internationale (ISS) pour y livrer des vivres et des équipements, a annoncé la Nasa.

Un bras robotisé de la station, mis en oeuvre par les astronautes français Thomas Pesquet et américain Shane Kimbrough, a attrapé la capsule à 10h44 GMT, selon la même source. «Thomas a fait un superbe boulot» a déclaré Shane Kimbrough, en se félicitant de l'opération.

Initialement programmée mercredi, cette manoeuvre avait été reportée d'un jour en raison d'un dysfonctionnement de GPS, selon la société privée américaine SpaceX.

La capsule Dragon apporte aux six astronautes de l'ISS plus de 2,2 tonnes de vivres et d'équipements destinés à des expériences scientifiques dans le cadre d'un contrat avec la Nasa.

La capsule non-habitée avait été lancée par SpaceX avec succès dimanche à bord de sa fusée Falcon 9 du Centre spatial Kennedy en Floride (sud-est des États-Unis).

Il s'agit de la dixième de ces missions. SpaceX développe actuellement une nouvelle capsule Dragon qui pourrait convoyer des astronautes dans l'espace avant la fin de la décennie.