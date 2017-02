La hausse du niveau de la mer menace l’Est du Québec

Selon une chercheuse de l'UQAR, l’Est du Québec sera l'une des régions du monde les plus touchées par la hausse du niveau de la mer. Des impacts évalués à plus d’un milliard et demi $ en infrastructures.

Les eaux du golfe et de l’estuaire pourraient monter de 50 centimètres à 3 mètres d’ici 2100, selon Ursule Boyer-Villemaire qui possède un doctorat en gestion des zones côtières. Le phénomène s’expliquerait en partie par la fonte des glaciers.

Une étude du groupe Ouranos de 2015 souligne que 1800 bâtiments seraient à risque d’être engloutis par la mer sur la Côte-Nord d’ici 2065. Cela représenterait des coûts d’environ 231 millions $, sans compter ceux liés à l’ajustement des infrastructures de transport.

Le problème est complexe et tous les intervenants devront s’entendre pour ne pas détériorer davantage la situation actuelle et future des berges. Ursule Boyer-Villemaire rappelle que près de 400 000 personnes vivent à moins de cinq kilomètres de la côte dans la région.