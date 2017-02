Le débat sur l'aide à mourir fait craindre les dérives

L’aide médicale à mourir revient à l’ordre du jour de l'Assemblée nationale à la suite du présumé meurtre par compassion de Jocelyne Lizotte, cette femme souffrant d’Alzheimer tuée par son mari en début de semaine à Montréal.

Le député caquiste François Bonnardel a donné une dimension toute personnelle à la discussion aujourd’hui devant les journalistes, en relatant le cas de sa propre mère, elle-même atteinte de cette terrible maladie.

Élargir la loi actuelle sur l’aide à mourir serait-elle une avenue à envisager dans les cas d’Alzheimer? Et à quelles conditions?

À l’émission «La Joute», l’analyste Luc Lavoie dit éprouver depuis le début un énorme malaise avec ce débat. Sans remettre en question la sincérité et la bonne foi des gens, comme le député Bonnardel, qui ont témoigné ces derniers jours, il croit cependant que le rôle de l’État demeure de protéger la vie.

«Avec le projet piloté par [Véronique] Hivon, qui avait développé une sorte de consensus et qui me mettait profondément mal à l’aise, on s’est dit, j’espère que ce n’est pas le premier pas dans la direction d’un peu plus, un peu plus, avance-t-il.

«Ça fait à peine trois ou quatre ans, et là, c’est juste un peu plus. Est-ce que M. Bonnardel a raison d’être dans l’état où il est? Sans aucun doute. L’idée que quelqu’un pourrait signer un mandat et dire à quelqu’un, toi, quand tu trouveras que je fais assez dur, dis-leur de passer à l’action. C’est moralement une question qui me trouble profondément.»

Être conscient pour consentir

Tout en étant d’accord avec son coanalyste sur les dangers de dérive, Bernard Drainville a tenu à présenter l’autre côté de la médaille. «De plus en plus de nos proches seront atteints de démence ou de maladies comme l’Alzheimer. Or, le problème avec la loi actuelle, c’est qu’il y a un certain nombre de critères, comme la souffrance ou s’il s’agit d’une maladie irréversible, et aussi celui qui exige que la personne qui demande l’aide à mourir ait conscience de ce qu’elle demande. Évidemment, quand tu es atteint de la maladie d’Alzheimer, à partir d’un certain stade, tu n’as plus cette conscience-là.»

Selon Bernard Drainville, la société doit trouver un moyen de répondre à ce type de situation. C’est une question tout à fait légitime, à son avis, à laquelle nous devons trouver une forme d’encadrement.

«On est tellement démuni, comme François Bonnardel l’a été aujourd’hui, que si on ne répond pas à cette question-là, on va se retrouver dans des situations comme celle de Mme Lizotte, où un des proches, dans ce cas-ci son conjoint, va décider d’agir de son propre chef. On ne sera pas plus avancé comme société.»

Luc Lavoie ne partage pas cette opinion. «Je suis d’avis qu’on ne devrait pas aller là et qu’on devrait laisser les choses comme elles sont», juge-t-il, en admettant craindre le jour où quelqu’un pourrait dire: «Bon, débarrassons-nous du vieux parce qu’il n’a plus de bon sens. Je sais que ce que je dis est caricatural, mais ça me trouble et j’y vois même quelque chose socialement d’un peu décadent», conclut-il.

