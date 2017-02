Les fraudeurs exploitent la peur ou l’excitation

Un Québécois sur deux (53 %) se dit inquiet d’être la cible d’une fraude financière, selon les résultats d’un sondage Environics Research Group mené pour le compte de TD. De ce nombre, 87 % affirment être à la fois préoccupés pour eux-mêmes et leurs proches, notamment les aînés et les jeunes.

C’est en exploitant la peur ou l’excitation que les fraudeurs arrivent à berner toujours plus de victimes au Canada, alors que les cas de fraudes deviennent de plus en plus sophistiqués.

«Les fraudes par chèque, par carte de débit et par carte de crédit sont plus courantes, car les fraudeurs utilisent des méthodes complexes pour cibler les émotions ainsi que les opérations, a indiqué Émile Khayat, directeur de succursale, TD Canada Trust.

«La prévention et la protection, de même que la relation entre les clients et leur institution financière, sont essentielles pour lutter contre la fraude financière, a-t-elle poursuivi. Toutes les parties doivent travailler main dans la main pour mettre en place une première ligne de défense efficace afin de détecter et d’éviter la fraude financière.»

Toujours selon le sondage, moins de 10 % des gens partagent leur NIP ou leur numéro d’assurance sociale à un étranger, saisissent leur numéro de carte de crédit dans un site non sécurisé ou cliquent sur un lien inconnu dans un courriel ou un message texte.

Des fraudeurs habiles

Là où le bât blesse, c’est dans les techniques développées par les fraudeurs afin d’obtenir des renseignements personnels sur leurs victimes. Pour ce faire, ils emploient l’hameçonnage par courriel, texto ou téléphone, l’usurpation d’adresse électronique ou encore la copie de renseignements.

«Peu importe leur taille ou le secteur dans lequel elles évoluent, toutes les entreprises peuvent prendre des mesures pour protéger leurs renseignements et ceux de leurs clients contre la fraude financière, a indiqué Isabelle Ménard, vice-présidente, Services bancaires commerciaux TD. Nous invitons nos clients à collaborer étroitement avec nous pour protéger chaque aspect de leur entreprise, qui touche les opérations en ligne, sur appareil mobile ou en personne.»

Le sondage a été réalisé en ligne, du 27 au 30 janvier, auprès de 1002 adultes canadiens.

Quelques conseils pour les consommateurs

-Prêtez attention aux alertes de fraude

-Protégez votre NIP et ayez l’œil sur vos chèques

-Ne vous laissez pas «hameçonner»

-Vérifiez l’authenticité des chèques que vous recevez

-Consultez régulièrement vos relevés, vos comptes en ligne ou vos applications bancaires