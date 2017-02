Les médecins rejettent les allégations de Lisée

Les propos du chef du Parti québécois tenus lors de notre émission «Cartes sur table» qui croit que le gouvernement a trop donné aux médecins font réagir. La Fédération des médecins omnipraticiens rejette les allégations de Jean-François Lisée.

«Le lobby le plus puissant au Québec, ce n'est pas les banques, ce n'est pas le pétrole, ce sont les deux fédérations médicales», a affirmé le chef péquiste.

Ces propos n'ont pas plu au président de la Fédération, Louis Godin, qui croit que M. Lisée a utilisé des «faits alternatifs»

«Je suis convaincu que mes membres qui vivent depuis deux ans dans une situation où on se fait imposer des choses, on renégocie nos ententes, c'est des lois coercitives. D'entendre qu'on est le lobby le plus puissant, je dirais que c'est une analyse un peu particulière», a-t-il affirmé lors d'une entrevue avec Mario Dumont.

Le chef péquiste a également affirmé que si son parti était élu, il s'engage à revoir le mode de paiement à l'acte pour les médecins, qui ne serait pas rentable pour le Québec.

Le Dr Godin a notamment démenti l'idée selon laquelle les médecins québécois gagneraient plus que ceux de l'Ontario. Il affirme également que 40% de ses membres sont payés sur des bases forfaitaires.

«Mes membres sont très préoccupés de ce "doctor bashing" qu'on entend depuis des mois alors qu'on s'évertue à augmenter l'accès», a-t-il déploré.

M. Lisée a dit que le gouvernement de Philippe Couillard a été trop généreux avec la Fédération des médecins et entend bien rétablir la situation. Des propos qui ont également été décriés par les libéraux.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, s'est attaqué directement au chef. «Il aime bien jouer avec les mots, reprendre les concepts des autres, c'est un gars qui change d'idée constamment, on le sait.»

Du côté de la Coalition avenir Québec, on croit également que l'on devrait revoir la rémunération des médecins.