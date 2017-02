Les «moments parfaits» d’intimité d’Amélie Veille

«Les moments parfaits» d’Amélie Veille sont intimes, acoustiques et partagés en bonne compagnie si l’on se fie à ceux passés auprès d’elle jeudi soir, dans le cadre de Montréal en lumière.

Malgré quelques ennuis techniques qui ont retardé sa prestation, la chanteuse de 35 ans a réussi à mettre son instrument au point pour faire la rentrée montréalaise de ses «Moments parfaits», son quatrième opus lancé en juin dernier durant les FrancoFolies.

Dans le Petit Outremont, une salle d’une capacité de 115 spectateurs au nombre desquels se trouvait notamment le chef du Parti québécois Jean-François Lisée, les ex-académiciens Andréanne A. Malette et Maxime Landry, deux collaborateurs, sont venus prêter main-forte à leur amie.

Douceur hivernale

S’accompagnant à la guitare, l’auteure-compositrice a ouvert le bal avec «Quand tu souris» et «Alors chante», avant de présenter ses musiciens, le bassiste Yves Labonté et le guitariste Éric Roch: «Je suis tellement contente parce que de tous les endroits où vous pourriez vous trouver, vous avez choisi de poser les fesses devant moi».

Elle a enchaîné avec «Le temps perdu» et «Un moment ma folie», deux pièces aux rythmes chauds qui ne déparaient pas de la douceur hivernale en ces jours de février.

Puis sans flafla et le temps de se mettre à son tour au diapason, Andréanne A. Malette l’a rejointe sur «Bye bye nuages» et a aussi poussé la note sur «Comment s’habillent les filles», un duo pétillant qu’elles ont enregistré ensemble, avant d’offrir sa nouvelle chanson, «Fou».

Forte influence

Un medley brodé de folk-rock sur lequel la Beauceronne s’est fait la main à l’adolescence - «Heart of Gold» de Neil Young, «No Rain» de Blind Melon, «Runaway Train» de Soul Asylum et «Don’t Speak » de No Doubt pour ne nommer que ceux-ci – avait été aménagé dans la seconde partie, de même qu’une reprise de «Ton côté du lit» de Joe Dassin, dont on sent la forte influence.

«Mon cœur pour te garder», un succès radiophonique amorcé en duo avec Maxime Landry, allait boucler ce tour de chants avec entracte, juste avant qu’Andréanne A. Malette ne revienne sous les projecteurs sur «Je prends tout de toi», chanté en trio.