Pamela Anderson soutient les hommes injustement accusés de viol

Pamela Anderson serait en relation avec le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, depuis quelques mois. En Suède, ce dernier est accusé d’avoir agressé sexuellement deux femmes en 2010, ce qu’il dément formellement.

Pamela Anderson a affirmé, lors d’une interview avec la chaîne russe RT, que les lois suédoises étaient trop «progressistes».

«La Suède a des lois très progressistes face aux agressions sexuelles, ou peu importe comme vous les appelez. C’est presque trop progressiste et presque paralysant», a-t-elle affirmé au cours de l’émission Going Underground.

Elle a ensuite précisé: «Je vais lancer une campagne pour les hommes qui ont été victimes d’accusations de viol alors qu’ils n’ont rien fait. Il y a aussi beaucoup d’hommes en situation vulnérable et qui sont harcelés politiquement», a-t-elle expliqué.

Julian Assange est actuellement retenu à l’ambassade d’Équateur de Londres, où il est resté ces quatre dernières années afin d’éviter l’extradition, en raison de ses accusations pour agression sexuelle. Pamela Anderson lui a rendu visite quatre fois ces quatre derniers mois à l’ambassade, et prétend être convaincue de son innocence. «Quand on lit son dossier, et tout ce qu’il comporte, aucun crime n’a été commis», a-t-elle insisté.

L’actrice s’est également rendue dans le The Kyle and Jackie O Show aujourd'hui, où elle a une fois encore été interrogée sur la nature de ses relations avec Julian Assange. «J’ai passé plus de temps à parler avec Julian qu’avec tous mes ex-maris réunis !», a-t-elle lancé en riant.

Et quand les animateurs lui ont demandé si elle avait déjà embrassé le fondateur de WikiLeaks, elle a explosé de rire et répondu: «Le but n’a jamais été de sortir ensemble. C’était simplement d’unir nos forces pour réaliser quelque chose d’important. Tout peut arriver, bien sûr», a-t-elle ajouté.