Pénurie de main d'oeuvre appréhendée

La compétition pour recruter de la main-d'œuvre spécialisée va s'accentuer au cours des prochaines années.

D'ici 20 ans, les jeunes travailleurs de 20 à 64 ans vont être deux fois moins nombreux que les aînés au Bas-Saint-Laurent. Tous les moyens sont permis pour attirer les jeunes. Dans ce contexte, des entreprises locales font des opérations charme pour attirer des travailleurs, comme ça a été le cas, mercredi, au Salon de l'emploi de Rimouski.

« On a un site internet sur lequel on offre des séjours exploratoires, on les fait venir en région, c’est comme une petite séduction qu’on fait », explique Vanessa Roussy, coordonatrice aux ressources humaines chez Miralis.

Une offre culturelle moins diversifiée, des services moins abondants; la vie en région oblige à faire des choix.

« Ici, il fait froid. Je viens de loin, chez-moi il fait chaud. Je vis des chocs climatiques, mais je vis vraiment l’amour de ce côté intime et familial de la région », raconte Loïc Popote-Louisor, un étudiant à la maîtrise en ressources humaines.

L'entreprise XMetal à l’Isle-Verte recherche activement de nouveaux employés.

« Il faut reconnaître qu'on est en pénurie de main-d'œuvre dans les milieux spécialisés. C’est d’aller sur le terrain, d’entrer en contact avec les gens et de montrer aux jeunes qui ont envie de s’établir et avoir une famille qu’est-ce qu’on peut offrir, qu’elles sont les opportunités et les avantages à venir travailler ici », explique Rémi Côté de chez XMetal.

Dans les cinq prochaines années, le secteur éolien en Gaspésie va générer plus de 430 emplois. Si les besoins sont urgents, la main-d'œuvre spécialisée, elle, ne se précipite pas toujours à la porte des employeurs.