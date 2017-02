Pluie, verglas, grésil, neige et orages au menu

Une partie impressionnante du champ lexical météorologique pourra être utilisée dans les prochains jours: pluie, orage, neige, bruine, verglas, grésil, vent, douceur... et notez bien que le mot soleil ne fait pas vraiment partie de l’énumération.

«On va toucher à tout», prévient le météorologue Simon Legault, d’Environnement Canada.

La trouble-fête, dans cette histoire, c’est une dépression du Colorado qui voyage sur le Québec avec de l’air chaud plein les valises.

Un avertissement de pluie verglaçante était en vigueur pour vendredi après midi dans la région de l’Outaouais. Les accumulations de verglas pourraient atteindre les 10 millimètres et pourraient également toucher Montréal, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie.

Samedi, le sud du Québec aura également droit à des températures très clémentes et très inhabituelles pour un mois de février. Dans la grande région de Montréal, notamment, on pourrait battre un record de chaleur avec 10 à 14 degrés Celsius. De la pluie est également prévue et des orages pourraient se former.

«Les gens vont penser que le printemps est arrivé, mais il ne faut pas se méprendre, a déclaré Marie-Ève Giguère. Le froid revient dimanche.»

Tout un cocktail à Québec

Après des averses et du temps doux à Québec jeudi, la pluie se remettra de la partie vendredi après-midi, mais la neige devrait commencer à tomber vendredi soir et se poursuivre dans la nuit.

Avec la température en forte hausse, samedi, la neige devrait progressivement se transformer en pluie, mais dans le processus, on pourrait bien se retrouver avec du verglas ou du grésil dans la nuit.

«On aura un peu d’averses dans le jour, mais ce ne sera pas trop pire. La pluie devrait toutefois s’intensifier en fin d’après-midi ou en début de soirée, décrit M. Legault. La température maximale prévue est de 6 ou 7 °C, ce qui pourrait bien permettre de battre le record de 1951, qui était de 6,7 °C.»

Autre revirement pendant la nuit de samedi à dimanche: la pluie se transforme de nouveau en neige, mais on ne prévoit pas d’accumulation significative.

Avertissement sur la Basse-Côte-Nord

Plus à l’est, sur la Basse-Côte-Nord, Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour Natashquan pour jeudi soir.

Une quinzaine de centimètres de neige étaient également prévus entre jeudi soir et vendredi matin dans le secteur de Chevery.

- Avec la collaboration de Pierre-Olivier Fortin