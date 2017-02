Sortie d'un mystérieux roman-fleuve de Murakami

Haruki Murakami, figure de proue de la littérature contemporaine japonaise, publiera vendredi à la première heure au Japon (jeudi en heure GMT) un nouveau roman-fleuve en deux volumes, dont le contenu reste un secret total.

Seul le titre est connu, et signifie: «Le meurtre du commandant de la chevalerie».

«C'est un roman plus long que "Kafka sur le rivage", plus court que "1Q84", une histoire très étrange», s'était contenté de dire il y a quelques mois M. Murakami, lors de la remise du prix Hans Christian Andersen au Danemark, selon les propos rapportés par son entourage.

«L'auteur nous a fait savoir qu'il souhaitait que les lecteurs le découvrent sans rien savoir et c'est pourquoi nous ne dirons rien avant la publication. Même en interne, très peu de personnes y ont eu accès», a précisé à l'AFP un porte-parole de la maison d'édition Shinchosha.

«J'aimerais que Murakami y exprime de façon littéraire les problèmes, chagrins et colères du monde et que par le stylo, il redise au monde l'importance de la paix», a déclaré à l'AFP l'essayiste et directeur de librairie Kunio Nakamura, grand connaisseur de l'oeuvre «murakamienne» tantôt réaliste, tantôt fantastique.

«Le manuscrit totalise 2.000 feuillets. Le premier tirage était initialement de 500 000 pour chaque tome, mais nous avons d'ores ét déjà décidé de monter à 700 000 pour le premier et 600 000 pour le deuxième, pour le moment», a indiqué l'éditeur.

Il s'agit du plus long récit du romancier à succès depuis 1Q84, dont les deux premiers volumes étaient sortis au Japon en 2009 et le troisième l'année suivante.

Entre «1Q84» et ce nouveau roman, M. Murakami, 68 ans, avait publié un plus court roman, «L'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage», puis, au Japon, un recueil de nouvelles intitulé «Onna no inai otokotachi» (Les hommes sans femmes) qui sortira en France le 2 mars. Il a aussi sorti un essai dont le titre signifie «Romancier de profession».

Les nouveaux ouvrages de Murakami, particulièrement ses romans qui se vendent par millions d'exemplaires rien qu'au Japon, créent toujours un enthousiasme fou dans sa patrie où ils sont immédiatement dévorés et commentés.

Bien que Murakami, homme très discret qui ne se montre pas dans les médias, n'y soit pas favorable, plusieurs librairies à travers le pays ouvriront spécialement en pleine nuit pour un compte à rebours avant de proposer ses livres à minuit pile. La chaîne publique NHK a prévu un programme spécial autour de l'oeuvre de Murakami.