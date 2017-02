Un dernier hommage rendu à Joanne et Guy Corneau

La famille, les amis et les admirateurs de la peintre Corno et de son frère, le psychanalyste Guy Corneau, qui ont rendu l’âme à 15 jours d’intervalle en décembre et janvier, peuvent transmettre leurs condoléances jeudi et vendredi au Complexe funéraire Mont-Royal à Montréal.

«Joanne était une femme exceptionnelle, elle était bonne avec les gens, a dit l’une de ses proches amies. Dans sa personnalité, elle était simple, mais elle était tellement colorée dans ses peintures. C’était une personne très généreuse.»

Sur place, les gens peuvent également faire un don à la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont pour les fonds J’appuie Dodo ou Croire.

Une cérémonie privée aura lieu cette fin de semaine.

Les 9 et 10 mars, à Chicoutimi, la Résidence funéraire Gravel et fils permettra des périodes de recueillement.

Guy et Joanne Corneau sont tous deux nés à Chicoutimi, respectivement en 1951 et 1952. Le premier a été emporté par une cardiomyopathie fulminante (une attaque inflammatoire du myocarde) le 5 janvier dernier, alors que sa sœur s’est éteinte tout juste avant lui, le 21 décembre 2016 au Mexique, après avoir perdu sa bataille contre un cancer de la gorge.