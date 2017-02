Un homme accusé d’avoir causé la mort de 14 chiens

Un homme de Saskatoon a été accusé de négligence pour avoir provoqué la mort de 14 gros chiens dans son chenil l’été dernier.

Selon le Service de police de la Ville de Saskatoon, les enquêteurs du corps policier et ceux de la SPCA de Saskatoon ont découvert en septembre dernier que 14 gros chiens étaient morts des suites de coups de chaleur et de déshydratation.

Les chiens auraient été abandonnés à leur sort dans une pièce trop chaude, sans eau à proximité.

Toujours en activité, le centre animalier Playful Paws a qualifié cet incident, sur son site internet, de «tragédie». «Playful Paws est dévasté par cet horrible événement et nos plus sincères sympathies vont aux propriétaires et familles de ces chiens», peut-on toujours lire sur le site.

Dawn Loessin, la mère d’une adolescente dont le chien de thérapie fait partie des 14 bêtes retrouvées mortes au chenil, était heureuse de l’annonce policière. «Je me sens libérée. Ce fut un long processus», a confié Mme Loessin à CBC News.

L’homme de 50 ans arrêté dans ce dossier comparaîtra le 29 mars prochain devant la Cour provinciale de la Saskatchewan.