Un travailleur meurt à la mine Westwood

Un travailleur minier de l’Abitibi est mort jeudi matin à la mine Westwood de Rouyn-Noranda.

Le travailleur a été retrouvé inconscient à 104 mètres sous terre à la toute fin de son quart de travail. «Quand le quart se termine, on s’apprête à procéder au sautage (dynamitage), mais on regarde toujours si tous les travailleurs sont remontés à la surface. Ce matin, il nous manquait un travailleur. Nous l’avons retrouvé inconscient à son poste de travail», a raconté la porte-parole de la mine Westwood, Isabelle Labrie.

Pour l’instant, on ignore les causes du décès. Il pourrait s’agir d’un malaise et la mine hésite à parler d’un accident. «Pour l’instant, on préfère utiliser le terme événement parce qu’on ne sait pas ce qui est arrivé. Le travailleur n’était pas seul. Il était en relation avec d’autres travailleurs», a-t-elle assuré.

Selon la CNESST, le travailleur s’affairait à remplir une pelle mécanique avec une télécommande au moment de l’accident. Selon le porte-parole de la CNESST, Yvon Grégoire, on ignore actuellement ce qui a pu arriver. Deux inspecteurs sont sur place pour faire la lumière sur cet événement.

La compagnie Iamgold, à qui appartient la mine Westwood, a décidé de fermer ses opérations pour la journée même si la loi ne l’y oblige pas. En tout, 1000 travailleurs œuvrent dans cette mine d’or située entre Rouyn-Noranda et Val-d’Or.

En mai 2015, un effondrement s’était produit dans cette mine. Neuf mineurs avaient alors été retenus sous terre pendant une quinzaine d’heures. La CNESST avait alors conclu que la mine aurait dû être plus vigilante puisqu’il y avait déjà eu des effondrements dans le passé. L’événement de jeudi matin n’est cependant pas lié avec les effondrements qui s’étaient produits dans cette mine dans le passé.