Une application québécoise pour évaluer la production de champs de fraises

Une application canadienne pour téléphones intelligents permet de prévoir la production d'un champ de fraises avec trois semaines d'avance afin d'assurer une meilleure coordination avec les réseaux de distribution, a indiqué jeudi son concepteur.

Cette application simple et précise établit des prévisions à partir du nombre de fruits verts comptés sur 60 plants sélectionnés au hasard dans un champ donné, selon l'institut québécois de recherche en agroenvironnement.

«En pouvant connaître trois semaines à l'avance leurs volumes de production, nos membres augmentent leurs chances d'obtenir le juste prix pour leurs fruits et les épiciers peuvent plus facilement planifier leurs approvisionnements et promotions en fonction des quantités produites localement», a indiqué David Lemire, président de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec.

Les développeurs ont basé leurs travaux sur les observations sur des productions sur cinq années différentes.

Le Québec est le premier producteur de fraises au Canada et le troisième en Amérique du Nord, selon cette association regroupant 550 producteurs.