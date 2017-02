Une météo propice aux effondrements

La météo des derniers jours rend plus propices les effondrements de structures qui sont enneigées, comme le bâtiment agricole de Saint-Tite, estime un expert en bâtiment.

«Il y a eu une bonne bordée de neige, et là il y a un redoux, donc la charge est à grande capacité sur le toit, explique Sylvain Brosseau. Les toits et les structures en moins bon état peuvent en subir les conséquences. »

À Saint-Tite, en Mauricie, le poids de la neige pourrait être à l’origine de l’effondrement du toit du bâtiment de ferme. Un homme s’est retrouvé coincé dans les décombres.

Selon l’expert, les bâtiments de ferme ne sont pas nécessairement plus à risque, malgré leur configuration souvent en longueur et leur grande superficie.

«Avec le code national de construction, les structures sont conçues pour supporter ces charges-là», mentionne l’expert.

Dans le cas de Saint-Tite, un ensemble d’éléments pourrait être en cause, entre autres une mauvaise construction ou de la pourriture dans la structure.

«L’autre bâtiment [situé à côté de celui-ci] serait tombé, et les autres bâtiments de la région seraient tombés», croit l’expert.

M. Brosseau souligne qu’il faut porter une attention toute particulière aux toits plats, sur lesquels s’entasse beaucoup de neige.

«C’est encore plus difficile. Il y a des indices révélateurs : des portes qui s’ouvrent mal, des fenêtres qui coincent, des sons de structure et des fissures en forme de cône vont apparaître, énumère-t-il. Quand on voit ça, on sort et on appelle le service de pompiers.»

Il suggère de contacter un expert en bâtiment, afin qu’il procède à une évaluation de la structure. «Il faut qu’il y ait une intervention qui soit faite rapidement», souligne-t-il.

Selon lui, il est préférable de choisir un membre de l’Association des maîtres couvreurs du Québec. M. Brosseau déconseille fortement de le faire soi-même, en raison des risques de chute ou d’électrocution qui accompagnent cette activité.