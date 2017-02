Une téléréalité basée sur la vie commune de quatre chats

En accord avec les services de protection des animaux, une émission de téléréalité mettant en vedette quatre chats a été lancée la semaine dernière en Islande. Les téléspectateurs peuvent suivre en direct la vie de ces adorables félins 24 heures sur 24.

Intitulée «Keeping up with the Kattarshians», l’émission fait un clin d’oeil à la très populaire téléréalité «Keeping up with the Kardashians». Il y a toutefois moins de péripéties dans ce programme diffusé sur le web.

Les quatre chats réunis dans une maison de poupées géante sont des chatons qui ont été abandonnés à la naissance. Chacun pourra ensuite être adopté et remplacé par un nouveau chaton. Par ailleurs, les quatre premiers chats, Gudni, Ronja, Briet et Stubbur ont tous trouvé une famille.

Cette émission est le fruit d’un an de préparation. Plusieurs employés et des bénévoles spécialisés s’assurent du bien-être des chats.

«Il y a tellement de mauvaises nouvelles dans le monde. C’est bien de pouvoir relaxer et regarder les chatons», a résumé la productrice Inga Lind Karlsdottir dans une entrevue accordée à Broadly.

La chaîne Youtube Nutiminn diffuse en direct des images provenant de trois angles de caméra différents et captive des milliers de spectateurs. Les producteurs ont également diffusé mercredi une capsule d’une minute rassemblement les meilleurs moments de la semaine.