Un rendement de 7,6% pour la Caisse en 2016

La Caisse de dépôt et placement du Québec enregistre en 2016 un rendement de 7,6%, porté notamment par ses portefeuilles d’actifs réels (immobilier et infrastructures) et d’actions.

Il s’agit d’une moins bonne performance qu’en 2015, alors que le rendement s’était établi à 9,1%. L’année précédente, en 2014, il s’était élevé à 12%.

Le bas de laine des Québécois obtient quand même une performance supérieure à son portefeuille de référence qui s’est établi à 5,8%.

L’actif net de la Caisse atteint maintenant 270,7 milliards $.

«Notre stratégie qui met l’accent sur la sélection rigoureuse d’actifs continue de livrer des résultats solides », a affirmé Michael Sabia, grand patron de la Caisse, en conférence de presse.

Le portefeuille d’actifs réels a généré un rendement de 10,6%.

La Caisse a vanté la grande stabilité du rendement de ce portefeuille (constitué en partie de centres commerciaux de qualité supérieure et d’immobilier résidentiel un peu partout dans le monde), qui représente maintenant 28% de tout l’actif de la Caisse.

Le portefeuille d’actions (+ 10,4%) a de son côté été dynamisé par la forte performance des actions canadiennes (+22,7%), en particulier les banques et les matériaux de base.

Le portefeuille revenu fixe a affiché un rendement de 2,9%, une performance en baisse par rapport à la moyenne de cinq ans.

Michael Sabia a révélé son intention de restructurer ce portefeuille dans l’avenir pour l’orienter davantage vers les obligations corporatives pour stimuler le rendement.

«Portefeuille tout-terrain »

En conférence de presse, Michael Sabia a indiqué que le risque géopolitique était actuellement sans précédent dans le monde, faisant référence notamment à la montée de l’idéologie protectionniste aux États-Unis et en Europe.

Dans ce contexte, il a dit qu’il était très important pour la Caisse d’avoir un portefeuille « tout-terrain » robuste, capable de résister à des chocs importants.

Il a dit que la Caisse souhaitait surtout obtenir un rendement supérieur advenant une baisse importante des marchés.

«Sur le plan économique, l’enjeu fondamental demeure inchangé : une croissance mondiale au ralenti, plombée par le faible niveau d’investissement des entreprises. En toile de fond, il y a aussi des risques géopolitiques importants. Dans ce contexte, et devant la complaisance relative des marchés, la prudence est de mise», a-t-il déclaré.