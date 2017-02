Agressé plus de 300 fois, il témoigne

La présumée victime du frère Claude Lebeau a été interrogée par les avocats de la Congrégation des Frères du Sacré-Coeur.

L'interrogatoire se déroule dans le cadre de la requête en autorisation d'une action collective déposée par l'homme âgé aujourd'hui dans la mi-cinquantaine.

Ce dernier allègue avoir été agressé sexuellement de manière systématique par le frère Lebeau alors qu'il était pensionnaire au Collège Mont-Sacré-Coeur de Granby au milieu des années 70.

La présumée victime avait entre 13 et 15 ans à l'époque. Si l'homme a choisi le véhicule de l’action collective pour obtenir un dédommagement, c'est qu'il doutait bien ne pas être le seul à avoir subi des sévices.

Il voulait permettre à d'autres potentielles victimes qui comme lui, souffraient en silence, de dénoncer. Toutefois, il était loin d'imaginer qu'elles étaient aussi nombreuses.

À ce jour, une soixantaine de personnes se sont inscrites à l’action collective qui vise non seulement le frère Claude Lebeau mais aussi dix autres frères de la Congrégation.

En ce qui concerne l'homme de 56 ans à l'origine de la demande d’action collective; s'il n'a jamais osé parler de ce qui se passait à l'intérieur du Collège, c'est en raison des sentiments de honte et de culpabilité qu'il ressentait.

Il avait peur d'être réprimandé et surtout craignait ne pas être cru par ses parents qui vénéraient les frères. En plus d'avoir complètement brisé son adolescence, ces agressions l'ont amené à vivre des problèmes de toxicomanie et l'alcoolisme qui sont heureusement chose du passé.

Encore aujourd'hui, il est suivi par un psychiatre et est médicamenté pour des troubles d'anxiété.

Cet interrogatoire avait été demandé par les procureurs des intimés qui souhaitaient vérifier la véracité de certaines allégations. Ce sont les 2 et 3 mai prochains que les avocats vont plaider devant le juge Sylvain Provencher de la Cour supérieure, la requête en autorisation de l’action collective.