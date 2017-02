Avertissements de pluie verglaçante sur plusieurs régions

Une très grande partie du Québec, de même que plusieurs localités de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, ainsi que toute l’Île-du-Prince-Édouard étaient sous le coup d’alertes et/ou d’avertissements de pluie verglaçante vendredi soir.

Sur la carte des alertes météo d’Environnement Canada, les avertissements partent de l’est du lac Supérieur et s’étalent du nord au sud jusqu’à la frontière du Québec où les régions au nord de la rivière des Outaouais sont touchées sont touchées. La région de Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de même que les régions au nord des Laurentides et de Lanaudière, de la rivière Manicouagan et de Chibougamau sont également sous des avertissements de pluie verglaçante.

«La pluie verglaçante affecte déjà l'ouest de la province, indiquait déjà Environnement Canada sur son site en milieu d’après-midi, vendredi. Elle atteindra ensuite la région de Québec ce (vendredi) soir et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean tôt samedi matin. Les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord seront sous l'influence de la pluie verglaçante à partir de samedi matin.»

«Un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro [...]», a précisé le ministère, ajoutant que «les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et dangereuses». «Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes.»

La grande région de Montréal est épargnée par les alertes, de même que les régions des Laurentides, de Lanaudière, des Bois-Francs, de l’Estrie et de la Beauce.

La vallée du Richelieu est sous avertissement, mais de vent seulement. «Les vents du sud souffleront jusqu'à 90 kilomètres à l'heure une bonne partie de la journée de samedi», a indiqué Environnement Canada, vendredi.

Au Nouveau-Brunswick, de la pluie devait commencer à tomber en soirée, vendredi, pour se changer en pluie verglaçante au cours de la nuit «avant de se changer peu à peu en bruine passagère vers la mi-journée samedi».

Le scénario est sensiblement le même pour l’Île-du-Prince-Édouard.