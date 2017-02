De grands médias bloqués à la Maison-Blanche

CNN, le Washington Post, le New York Times, le Los Angeles Times, et Politico ont été interdits d’accès lors du point de presse quotidien donné par la Maison-Blanche, à Washington.

Aucune explication valable n’a encore été donnée par Washington.

En réaction, The Associated Press et le magazine Time ont boycotté la rencontre prévue devant les médias.

Les médias plus conservateurs dont Breitbart News, le Washington Times et One America News Network ont été autorisés.

Plus de détails à venir.