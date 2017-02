Deux suspects de vol qualifié recherchés

La police de Laval a diffusé, vendredi, les photos de deux hommes recherchés en lien avec une histoire de vol qualifié survenu à Laval.

L’événement s’est produit le 9 décembre dernier vers 1 h du matin lorsque deux hommes sont entrés dans une station-service Ultramar située au 6400, boulevard des Laurentides.

Le premier suspect s’est présenté à la caisse armée d’une bonbonne de poivre de Cayenne et a demandé le contenu de la caisse. Son complice en a profité pour remplir un sac de cartouches de cigarettes.

Le premier suspect est un homme blanc d’environ 20 ans, mesurant environ 1 m 80, pesant environ 72 kg et s’exprimant en français.

Le second suspect est un homme blanc arborant une petite moustache et une barbichette brune. Il mesure environ 1 m 80 et pèse environ 72 kg.

Toute information permettant de retracer ces individus peut être communiquée via la Ligne-Info (450) 662-INFO (4636) ou le 911.