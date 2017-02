Emma Thompson ne jouera pas dans la suite de «Love Actually»

Emma Thompson ne prendra pas part à la suite de «Love Actually» («Réellement l’amour» en version française) : elle trouverait trop triste de replonger dans son personnage alors que celui qui joue son mari infidèle, Alan Rickman, est décédé.

Le réalisateur du film, Richard Curtis, a rassemblé sa distribution pour tourner une suite du film pour l’émission caritative Comic Relief.

Liam Neeson, Hugh Grant et Bill Nighy sont de la partie, mais pas Emma Thompson, qui jouait Karen dans le film de 2003, et qui n’a pas souhaité retrouver son personnage.

Elle s’explique : « Richard m’a écrit et m’a dit : “Chérie, on ne peut pas t’écrire un truc, à cause d’Alan” et j’ai dit ”oui, évidemment, ce serait triste, trop triste”. C’est trop tôt. C’est complètement normal, parce que c’est pour Comic Relief et il n’y a absolument rien de drôle au fait d’avoir perdu ce bon ami, il y a à peine un an. On y a beaucoup pensé, mais ça ne nous semblait pas juste de faire revivre les personnages très amusants de Bill Nighy, Hugh Grant et Liam et tout ça... C’était vraiment la bonne décision. »

Alan Rickman est mort en janvier 2016 à 69 ans. Quand on demande à Emma Thompson ce que ferait son personnage de Karen, elle répond : « Je travaillerais sans doute dans une circonscription ».

Cette suite de 10 minutes, intitulée Red Nose Day Actually, sera diffusée lors du Red Nose Day – un événement caritatif – sur la BBC, le 24 mars. Le film reposera sur les personnages découverts sur le grand écran il y a 14 ans.

Le réalisateur de «Réellement l’amour» a cofondé ce téléthon avec le comédien Lenny Henry pour soutenir des luttes contre la pauvreté, partout dans le monde.