Grosse fin de semaine de travaux à Montréal

Échangeur Turcot, pont Jacques-Cartier, route 132; les chantiers seront nombreux au cours de la fin de semaine à venir dans la région de Montréal.

Du côté de Turcot, l’accès vers le centre-ville de Montréal sera compliqué par la fermeture complète de la nouvelle route 136, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

Les automobilistes arrivant de l’autoroute Décarie Sud et de l’autoroute 20 Est devront se rabattre sur un détour passant par l’autoroute 15 Sud, l’autoroute Bonaventure et la rue Duke pour atteindre le centre-ville et le tunnel Ville-Marie.

Cette fermeture est rendue nécessaire par les travaux de démolition de l’ancienne autoroute 720 Est, qui se poursuivront jusqu’au printemps 2017.

Des traversées entravées

Les automobilistes désireux de voyager entre la Rive-Sud et Montréal devront aussi prendre leur mal en patience.

Sur le pont Jacques-Cartier, les travaux d’installation d’appareils d’éclairage pour l'illumination du pont entraîneront la fermeture complète du lien entre les deux rives entre minuit et 4 h, samedi.

Une voie sur deux sera aussi fermée dans la direction de la Rive-Sud vendredi, entre 22 h et minuit; samedi, de 4 h à dimanche 19 h, et dimanche, de 22 h à lundi 5 h.

En direction de Montréal, une voie sur deux sera fermée samedi, entre 4 h et 9 h, dimanche entre minuit et 9 h et dimanche, de 21 h à lundi 5 h.

À noter que le pont sera aussi complètement fermé dans les deux directions entre minuit et 4 h lundi, mardi et mercredi.

À l’autre bout de l’île, le pont de l’Île-aux-Tourtes, qui relie Sainte-Anne-de-Bellevue à Vaudreuil-Dorion sur l’autoroute 40, perdra une voie sur trois en direction Ouest de vendredi 20 h à lundi 14 h.

Cette fermeture permettra de réparer des poutres sous le pont.

Enfin, les bretelles menant de l’autoroute 20 Ouest et de l’autoroute 25 Sud vers la route 132 Ouest, ainsi que celles menant de la route 132 Ouest vers l’autoroute 20 Est et l’autoroute 25 Nord, seront complètement fermées de vendredi 23 h à samedi 7 h et de samedi 23 h à dimanche 8 h.

Deux voies sur trois seront aussi retranchées à l’autoroute 132 Ouest entre le pont d’étagement Marie-Victorin et l’échangeur des autoroutes 20/25/132 vendredi de 23 h 30 à samedi 7 h et samedi de 23 h 30 à dimanche 8 h.