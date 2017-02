Il gagne à la loto grâce à un glissement de terrain!

Un homme de Lodi en Californie peut remercier mère nature qui, semble-t-il, l'a aidé à remporter le gros lot!

Jason Prewett devait se rendre au dépanneur pour aller acheter son billet de loterie quand un glissement de terrain l'en a empêché. La route était fermée et il a dû se rendre dans une autre supérette.

«C'est ici que je me suis stationné et je suis allé au comptoir pour gratter. J'ai commencé à capoter et je criais alors que j'essayais d'appeler ma femme», a-t-il raconté.

Il avait de quoi crier, il venait tout juste de remporter 750 000$.

Le père de deux enfants n'avait, avant aujourd'hui, jamais aimé la pluie, mais il dit désormais qu'il peut maintenant pleuvoir tout le temps!

