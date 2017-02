Le propriétaire de La Villa des Basques de Trois-Pistoles regrette d’avoir voulu faire de l’humour en diffusant une publicité dans le journal local en lien avec les décès récents à sa résidence qui ont libéré des chambres. «Jamais! On ne le referait jamais», jure Denis Lessard.

«Suite à de nombreux décès, nous avons plusieurs chambres de disponibles à très bon prix avec services», disait la publicité qui a soulevé un tollé; les gens la jugeaient de mauvais goût.

Ce matin La Presse fait état d’un rapport «très critique» du coroner concernant le décès d'un résidant de La Villa des Basques, en avril 2016. Omer Boucher s'est «fort probablement étouffé avec un repas qui n'aurait pas dû lui être servi et l'homme n'a pas été secouru en temps utile», a conclu la coroner Renée Roussel toujours d’après le quotidien montréalais.

13 décès

«Le monsieur en question n’est pas dans le nombre de décès que j’ai eu dernièrement, c’était avant. On a eu 13 décès depuis les Fêtes. J’aurais voulu souhaiter mes condoléances aux familles», s’est défendu M. Lessard.

«Je m’en excuse du mauvais choix de la publicité. Ici, on a vraiment réconforté la madame quand c’est arrivé au monsieur, on s’est expliqué avec elle. Et la diète hachée pour le monsieur en question, ça ne nous avait pas été demandé», soutient Denis Lessard.

Ce dernier ajoute que le fils d’Omer Boucher travaille à La Villa des Basques comme préposé aux bénéficiaires depuis 20 ans.