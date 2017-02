La police recherche des victimes potentielles de Krystal Jasmine Bullock

La police est à la recherche de victimes potentielles d’une jeune présumée fraudeuse arrêté mercredi à Montréal qui aurait arnaqué deux personnes âgées en leur soutirant plusieurs milliers de dollars.

Krystal Jasmine Bullock, 21 ans, fait face à des accusations de fraude de plus de 5000 $ et de vol de cartes de crédit. Les crimes qui lui sont reprochés auraient eu lieu entre le mois d’octobre et le mois de février.

Les enquêteurs affirment avoir de bonnes raisons de croire que la jeune femme aurait pu escroquer d’autres personnes, possiblement des gens du troisième âge.

Les deux présumées victimes de l’accusée sont respectivement âgés de 79 et 81 ans.

Selon ce que l’enquête a permis d’établir, Krystal Jasmine Bullock, qui travaillait comme préposée aux bénéficiaires à domicile et en milieu hospitalier, aurait réussi à subtiliser les cartes bancaires des deux aînés.

Toujours selon la police, la présumée fraudeuse aurait ensuite utilisé ces cartes pour effectuer plusieurs achats, ainsi que des avances de fonds.

Au total, elle aurait dépensé plus de 20 000 $.

Après avoir menotté la suspecte, les policiers ont mené une perquisition à son domicile. Ils y ont notamment trouvé plusieurs objets ayant été achetés frauduleusement.

Krystal Jasmine Bullock reviendra en cour le 29 mars pour la suite des procédures judiciaires.

La police demande à toute personne qui aurait été fraudée par l’accusée ou qui connaît quelqu’un ayant été arnaqué de communiquer avec le 911 ou de se rendre au poste de police de son quartier.