Laval met en demeure la Fraternité des policiers

TVA Nouvelles a appris que la Ville de Laval a mis en demeure la Fraternité des policiers, la menaçant même de prendre des actions judiciaires, si elle continue de manquer de loyauté et de véhiculer des informations qualifiées de fausses par l'administration du maire Marc Demers.

La mise en demeure, datée du 15 février dernier, fait état d'une publicité de la Fraternité publiée au début du mois dans un hebdomadaire lavallois, qui invitait le lecteur à consulter le site internet «laval-brocheafoin.com».

«Ce site critique la gestion de la Ville quant aux vestes pare-balles, aux auto-patrouilles ainsi qu'à la mise en place du nouveau système de communications. Sachez que les éléments que vous rapportez ne sont pas fondés», écrit Me Richard Coutu, l'avocat de la Ville.

«Il est utile de vous rappeler que vous avez envers votre employeur, un devoir de loyauté. En plus d'être un bris de votre devoir de loyauté, celles-ci peuvent constituer de la diffamation. Ces propos publics sont inacceptables.»

En réaction, l'exécutif de la Fraternité des policiers de Laval, visé par la mise en demeure, a envoyé cette lettre à tous ses membres.

«À tous les membres de la Fraternité,

Nous désirons vous informer que la ville de Laval a fait parvenir personnellement aux cinq (5) membres de l’exécutif une mise en demeure la semaine dernière. Il est clair pour nous qu’il s’agit d’une tentative de nous faire taire afin que nous cessions de dénoncer tout ce qui ne tourne pas rond dans cette ville. Soyez assurés que vos représentants ne se tairont pas et que nous continuerons à défendre vos intérêts toujours avec la même détermination. Le maire Marc Demers nous démontre qu’il ne tolère pas la critique et qu’il fait preuve de très peu de transparence. De plus, il tente de nous faire porter l’odieux de l’échec des négociations alors que c’est plutôt cette attitude de confrontation qui nous a mené dans cette impasse et par le fait même en arbitrage; une première depuis des décennies pour la Fraternité.

Fraternellement.»